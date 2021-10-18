統振(6170)金融科技與通訊業務傳佳音! 統振成為台灣首家金融監督管理委員會許可經營辦理外籍移工國外小額匯兌業務，順利接軌離開沙盒實驗，正式可提供台灣境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回該外籍移工母國之服務，引導外籍移工透過合法之管道辦理匯款，達到普惠金融之目的，也為統振在金融科技與通訊的事業版圖上，能在原有的利基上持續放大業務量，並對整體營運帶來穩健的挹注。

統振總經理何明哲表示，公司自2019年第二季起正式啟動金管會之沙盒實驗外籍移工的小額跨境匯款，歷經三年的期間，致力優化Q Pay軟體升級、客服效能的提升、以及與海外金融機構系統化的介接效率，從實驗成果來看，目前金融科技行動APP系統-Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，且匯款的筆數從每月逾2千筆至今已增加至逾10萬筆，有效註冊會員數也逐月攀升，成績相當斐然，凸顯統振Q Pay系統的品質、安全性、效率性等各方面深獲外籍移工高度肯定與回頭使用率，是此次成為第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務公司之主要原因。

雖目前疫情邊境管控，降載外籍移工來台人數，但仍有逾69萬人在台產業與社福移工，加上受惠於台商來台擴廠建產、房屋開工率等對於人力的需求仍強勁，政府相關單位正研擬重新開放輸入移工的配套措施，有機會為統振金融科技與通訊事業創造良好的業務開拓環境。

展望未來，統振亦持續致力於優化金融科技行動APP系統-Q Pay使用者體驗，強化系統功能與完善配套措施，協助更多外籍移工透過合法安全的管道，將薪資便捷、低廉的匯回母國；再者，公司也著手開始規劃外籍移工周邊相關服務、娛樂等的業務，不僅助力提升公司於移工市場的佔有率表現，亦為公司營運增添新一波成長動能。