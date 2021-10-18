韓國旅行業的春天有機會提早到來，因海外旅行需求與日俱增，當地幾家大型的旅行社，預估在2022年就可不再虧損並重新開始獲利。

根據調研機構FnGuide數據，韓國最大的哈拿多樂(HanaTour)在2022年的營利預估可達39億韓元，約3300萬美元，較2020年大虧1149億韓元將不可同日而語。.

經統計後，哈拿多樂2021上半年的虧損為656億韓元，但在疫前的2019年營利為59億韓元。

第2大的Mode Tour在2022年營利估有2億韓元，而2021上半年則是虧損105億韓元。至於Yellow Balloon Tour是預計2021年的營利將高達97億韓元，而2021上半年虧損了64億韓元。

目前，韓國在疫苗覆蓋率快速增加，以及與其它國家簽訂旅遊泡泡協議，消費者對海外旅行有增無減下，這幾家韓國大型旅行社的營運前景應該是可以期待的。

同時，韓國正為與疫情共生做準備，當地政府打算把新冠病毒當成是季節性流感的傳染性呼吸道疾病。以往所實施較嚴的社會禁令，現在也一步步在鬆綁中。

FnGuide分析，韓國這些大旅行社的業績雖然2022年可望黑翻紅，但要回到疫情的水準應該還沒這麼快。以哈拿多樂來說，2020年營收因病毒影響大減至430億韓元，預計2022年將增至2720億韓元，但只是疫前2019年營收7632億韓元的35.6%而已。

挺過2002年的SARS與2012年的MERS病毒之後，韓國旅行業者現在又跟新冠肺炎在搏鬥，在2020年縮衣節食一年多之後，相信旅遊的景氣春燕很快就會飛來。