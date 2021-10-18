有媒體今公布兩岸關係民調，有5成1人民對於台灣前途，主張以「永遠維持現狀」為主流。對此，東華大學教授施正鋒觀察到，在去年兩岸如此緊張態勢下，仍有過半人民要維持現狀，「令人好奇，難道民進黨執政與其大陸政策是兩回事？答案是，百姓對蔡英文總統處理兩岸的評價回歸否定高於肯定」。

《聯合報》今（18日）公布「兩岸關係年度大調查」民調，對此，施正鋒隨即在臉書發文表達自身觀點，他指出台灣與大陸兩岸關係和戰的民調，大致上可以歸納為對於現狀的看法、病痾的分析、以及未來的期待與藥方。首先，有6成8的選民認為雙方的關係呈現緊張的狀態，儘管與去年的看法變動不大，除了民間互動、及經貿往來趨緩，其他面向如政治、軍事、或是外交都是緊張競爭狀態，在這樣的認知脈絡下，台灣人對於中共印象不佳的比例攀升為7成。

施正鋒同時也觀察到，相對之下，6成6的台灣民眾對於大陸人民有好的印象，同時也有將近5成看好大陸在未來會成為世界第一強國，甚至5成的人並不擔心如此的發展會不利台灣。弔詭的是，儘管台灣人與大陸人的經驗已經並不算少，包括曾經前往旅遊工作過、或接觸來台的各類人士，願意前往大陸就業、唸書、或定居的比例持續低迷，頗有危邦不入、亂邦不居的傾向。

對於到底是什麼因素導致彼此緊張的關係？施正鋒認為，相較於去年的強度依序是台灣獨立、民進黨政府、大陸政策、美中角力、及對岸不放棄統一，今年是大陸政策、及美中角力的重要性下降，大陸軍事威脅、及統一政策往上竄，而雙方的外交競逐也入榜。

施正鋒直言，在這樣的態勢下，台灣人對於未來的走向，維持5成支持維持現狀，贊成獨立的略多於三分之一（贊成獨立為3成4），主張統一還是1成，基本上，百姓以為台灣當下未具宣佈獨立的實力，甚至民進黨、及台獨支持者都有超過5成有這樣的看法。值得注意的是綠營、或獨派有4成認為台灣已有實力，也就是政府宣布獨立的時機已到，那麼，這是民進黨政府不可忽視的一股民意。