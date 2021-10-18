解放軍第81集團軍運兵大演練

解放軍15日舉行了軍民融合跨海運兵演訓，動用滿載排水量達4.5萬噸的民船，遠比以往演習所用的船隻都大。分析家17日說，這在於提升解放軍未來在戰場上的運輸效率。

據中方官媒《環球時報》17日報導，第81集團軍機械化重裝合成旅徵用「中華復興」號客貨滾裝船，共運載了坦克、步兵戰車、自行榴彈砲，反坦克導彈發射車和越野車等裝備350輛，加上全旅超過千名全副武裝的官兵，還有其他作戰物資，進行了跨海作戰演練。

而在大批戰車中，有96式主戰坦克，04式步兵戰車和東風猛士戰術突擊車等。觀察家說，在兩岸緊張升高之際，這演訓可能在於警告台灣分裂主義者。

滿載排水量達4.5萬噸的「中華復興」號客貨滾裝船可裝載350輛坦克、步兵戰車、自行榴彈砲，反坦克導彈發射車和越野車等裝備。（央視）

第81集團軍全程運兵大演練

據船東渤海輪渡說，「中華復興」號一趟能搭載約1700人和350輛軍車，是亞洲最大的客貨滾裝船。而據央視說，它周四晚出發，周五早抵達靠近鐵路的目的地，這樣就能無縫接軌，大幅節省時間，並提高運輸效率。

解放軍8月首度使用排水量超過萬噸的民間渡輪，進行跨海演訓，當時第73集團軍徵用了排水量達2.4萬噸的「渤海明珠」號客滾渡輪。

要求匿名的軍方專家說，解放軍如今會用大型民用渡輪來運兵，是由於軍用兩棲登陸艦數目有限。而在解放軍掌握航道後，民船就能用來運兵，以確保大批解放軍能部署到戰場。