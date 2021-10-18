高雄市長陳其邁今（18）日上午感謝藍綠政治大咖親自在高雄發生大火後，慰問和捐款。（石秀華攝）

高雄城中城大火造成46人死亡、41受傷重大傷亡慘劇，各界捐款湧入，高雄市長陳其邁今（18）日在記者會公開感謝藍綠政治大咖親自慰問以及捐款，並指同島一命、休戚與共，但可能是連日來處理火災善後過於疲憊，陳其邁雖手上拿著捐款名單，但一一唱名時，一時口誤連將副總統賴清德頭銜說成「院長」，後來重複時，又說成「賴清德總統」；對於各界捐款已累計多少數目，陳說，下午統計後會對外公布。

陳其邁今天上午接受媒體聯訪時表示，由於社會各界關心，他表達誠摯的感謝，尤其在高雄發生大火，同島一命、休戚與共，來自社會各界包括蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長、國民黨朱立倫主席、前副總統吳敦義、前總統馬英九等相關各界人士都親自慰問，他都要表達十二萬分的謝意。

陳其邁同時指出，其中也包括侯友宜市長、盧秀燕市長、鄭文燦市長，黃偉哲市長、翁章梁縣長、黃榮村院長、游錫堃院長以及陳菊院長等，發起的捐款以及各界善款都湧入社會局的帳戶，他再次表達十二萬分的感謝。

陳其邁表示，市府會將這些捐款用於慰問金的救助、未來傷者日後生活重建和經濟支持未來的安置計畫，協助他們恢復正常生活；目前死亡者先發給25萬慰問金；傷者則有6萬。

至於各界捐款至今已累計多少數目，陳其邁說，因假日適逢銀行休假，統計後，今天下午會再對外公布。