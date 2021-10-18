南韓38歲女星李荷妮（이하늬）近日靠著韓劇《ONE THE WOMAN雙重人生》再度爆紅，而戲裡飾演財閥媳婦的她，戲外的真實身分以及過去的黑歷史也遭到網友一一挖出，尤其是李荷妮過去參加選美時的照片，更讓不少人大開眼界。

近日上映的韓劇《雙重人生》開播以來屢創話題，精彩的劇情加上演員逗趣又生動的表演，讓收視率節節攀升，尤其在劇中飾演不良檢察官趙妍珠，以及豪門媳婦姜美娜雙重角色的李荷妮，自然精湛的演技更是受到觀眾的喜愛。而李荷妮雖因戲爆紅，但過去的作品以及私下的家庭背景也被網友挖出，近日她更上節目自爆「選美黑歷史」。

李荷妮擁有甜美臉蛋及173cm的高䠷身材，外型相當亮眼，近日與李相侖一同接受南韓人氣主持人JaeJae（재재）專訪時，提到當年自己是透過選美出道，但2006年參加韓國小姐選美比賽時的她，皮膚不像其他參賽者般白皙透亮，反而曬到太過黝黑，身材也不是靠運動而是靠餓肚子來維持體態，不過當時得穿著比基尼展現身材曲線，因此只能餓著撐過比賽，最後她也得到第四名的好成績。

厲害的網友也挖出李荷妮當年選美時的影片，影片中李荷妮雖如她所說的皮膚較為黝黑，但自信的笑容與穩健的台風，以及自然的肢體動作都讓其他網友看了驚艷不已，紛紛留言「當年她超美」、「姊姊年輕時就這麼帥氣美麗」、「魅力壓倒全場」、「那個笑容太迷人了」，引發話題。

李荷妮雖因亮麗的外表的進入演藝圈，但本身的家世背景也不容小覷。據了解，她的爸爸曾擔任韓國警察大學校長、媽媽是國樂伽倻琴大師，舅舅則曾為韓國國會議長，加上本身也是首爾大學畢業的高材生，與「天然美女」金泰熙是同窗好友，讓她自出道後曾多次傳出濫用特權而備受爭議，人氣始終平平。直到2019年在電影《雞不可失》中參與演出，李荷妮才真正嘗到走紅的滋味。