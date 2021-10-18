為鼓勵移工、新住民及市民多元交流、增進彼此了解，台中市政府勞工局舉辦東協好聲音活動，深受移工及新住民朋友喜愛。疫情期間仍克服重重困難，今年特別將比賽舞台拉進攝影棚內，讓選手能不受時空限制展現精湛歌聲，最終由來自印尼的張露露奪冠。

勞工局長張大春表示，台中市為全國第二大移工所在城市，新住民人數位居全國第五，來自各國的移工及新住民為台中帶來多元文化及充沛活力，在與市民長期互動交流下，更讓台中激盪出獨特的魅力。

為鼓勵台中市移工、新住民勇於展現自信、分享在台生活點滴，勞工局持續用心舉辦東協好聲音歌唱比賽，16日、17日舉辦初賽及複賽，並透過勞工局臉書直播的方式，方便移工及市民朋友在家收看、安心防疫，民眾也可於勞工局臉書搜尋精彩賽事回顧。

此次15組參賽選手來自東協各國，包含印尼、緬甸、越南、日本、大陸及馬來西亞，除了在台生活的移工夥伴外，更有來台多年的各國新住民及其子女共同組隊參加，各個表現亮眼、歌藝精湛，透過不同國家文化特色的音樂切磋，增進族群與文化融合。

勞工局持續推動多項友善關懷活動，讓各界看到移工及新住民充滿活力及熱情的多元面貌，期待多元族群在台中都能築夢快樂、共創美好生活。