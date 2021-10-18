亞洲生育率在全球墊底，台灣的出生率更是全球排行最低，為挽救超低生育率，政府七月上路的試管嬰兒補助方案，擴大不孕症治療及體外人工授精(IVF)的補助對象。國內精準醫療廠商奎克生技與創源生技共同舉辦「國際生殖醫學趨勢線上論壇-個人化試管嬰兒新時代」，希望經由論壇與來自東南亞各國專家及醫師們，分享個人化生殖醫學基因檢測技術最新進展及臨床成功案例，希望運用最先進的生物科技與國際生殖醫學專家聯手，協助提高生育率。

奎克生技事業長楊博鈞博士指出，台灣除了新生嬰兒數目持續下滑外，在晚婚晚育趨勢下，更多夫妻通常到了高齡才開始備孕，會有較高機率需要尋求人工生殖的協助，因此人工生殖寶寶數量也正逐年增加中，試管嬰兒已成為不孕症及低生育率的救星。

在此次論壇上，奎克生技將討論「蜜瑞納」(MIRA)，新一代子宮內膜容受性檢測技術，由於微小核糖核酸(microRNA)具有調控基因表現的功能，因此可以從其標記群的表現狀況，來判斷子宮容受胚胎最合適的時機，進而提高胚胎著床的成功率。以微小核糖核酸(microRNA) 作為分子標記使用在生殖醫學檢測，是一項領先全球的嶄新技術，也是精準醫學的新應用，奎克的此項技術也榮獲美國生殖醫學學會(ASRM)最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》專文刊載。

國際生殖醫學趨勢線上論壇-個人化試管嬰兒新時代是由創源生技聯合奎克生技及相關單位舉辦，除邀請中華民國生育醫學會理事長張帆醫師外、亦有國際大廠賽默飛世爾科技(Thermo Fisher)、以及亞洲各國多位生殖醫學專家醫師們，一起針對試管嬰兒療程成功關鍵技術，包括胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)及新一代子宮內膜容受性檢測(MIRA)做臨床個案與技術創新進行交流分享。

奎克生技在生殖醫學方面已與國內外超過30家以上醫療院所進行合作，目前正積極擴大海外包括歐美和東南亞區域的交流。在亞洲除了在中國大陸與指標性檢驗實驗室合作，也正展開與新加坡國立大學醫院進行臨床試驗中，預計在明年取得IVD認證。至於歐洲，奎克已在今年順利取得CE IVD mark，並和歐洲醫療單位進行產品測試中；美國部分也同時在進行產品測試與FDA認證申請，積極布局全球市場。