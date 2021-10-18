近日討論度極高的五倍券，你想好要怎麼花了嗎？為了振興經濟，中央、各部會無不卯足全力，就連各通路也釋出眼花撩亂的加碼優惠。再說，疫情改變了人們的生活模式，待在家的時間更長了，不妨善用五倍券購入好家電犒賞自己，賦予自己更好的生活！知名本土家電品牌《歌林》，就大手筆推出超棒好康，購買指定大家電並完成登錄，就讓你一路抽到底，有機會入住市價4萬元的知名溫泉度假酒店！

購買指定歌林產品，包含液晶顯示器、電冰箱等，即可參加抽獎。(圖/歌林提供)

全球經濟深受疫情重挫，因此五倍券可謂國人的及時雨。突然有了一筆錢，多數人都會選擇汰換家電，畢竟好家電售價不便宜，正好不無小補。好消息是《歌林》還將五倍券最高翻倍至8倍！2021/10/8至2022/1/31活動期間，凡購買指定歌林產品，包含空調、液晶顯示器、臥式冷凍櫃、電冰箱，並於活動表單登錄上傳指定資料，登錄成功即可獲得抽獎機會！

頭獎是價值4萬元的「虹夕諾雅(谷關)」2人一泊二食住宿券。(圖/取自飯店官網)

3種獎項超大手筆！頭獎是價值4萬元的「虹夕諾雅(谷關)」2人一泊二食住宿券，曾榮獲全球知名旅遊休閒雜誌評選為「2020全球最佳新開業酒店」，也是日本星野集團旗下首個在台灣設立的奢華溫泉度假村；二獎是價值2萬元的北投加賀屋2人一泊二食住宿券，是台北米其林唯一推薦的日式溫泉飯店，擁有純日式造景及精緻和食料理，可以一撫無法出國的遺憾；三獎是價值27900元的歌林65型4K聯網液晶顯示器，抽獎時間共有2次，第一次是在2021/12/29舉行，抽獎結果於2022/1/10歌林粉絲團公布；第二次抽獎時間則是2022/2/23，2022/3/3於歌林粉絲團公布抽獎結果。

二獎是價值2萬元的北投加賀屋2人一泊二食住宿券。(圖/取自飯店官網)

擁有五倍券還不夠，歌林幫你用力放大八倍！若你正好想要汰換家中的大家電，又正好符合抽獎資格，那麼絕對不要錯過，因為參加辦法簡單好上手。購買完成後無需重複登錄，完成登錄一次即可一路抽到底，越早買得獎機會越高，但僅有一次中獎資格，有登錄就有希望！