據中國國家企業信用信息公示系統網站17日消息，SONY索尼（中國）有限公司因違反廣告法，原訂今年7月7日22時發表新機，但因為這個時間正好是1937年「七七事變」的發生時間，此舉引發爭議。結果被北京市朝陽區市場監督管理局罰款100萬元（人民幣，以下同），處罰日期為10月12日。

行政處罰決定書顯示，經查，當事人為推銷新產品，於2021年6月28日委託上海傳採廣告有限公司（下稱「傳採公司」）為其設計、製作了「SONY 更多精彩 隨心記錄 新機將至 2021.07.07 22：00」等表述的互聯網廣告（下稱「涉案廣告」）。當事人向傳採公司提供了文字、圖片等廣告素材。

2021年6月30日22時，當事人通過其擁有合法使用權的互聯網媒介自行發布了涉案廣告，並於2021年7月1日9時45分將涉案廣告予以刪除。

行政處罰決定書稱，當事人違反了《中華人民共和國廣告法》（2018）第九條第一款第（四）項，依據《中華人民共和國廣告法》（2018）第五十七條第一款第（一）項，北京市朝陽區市場監督管理局對當事人罰款100萬元。

據《中華人民共和國廣告法》（2018）條文規定，第九條第一款第（四）項的內容為：「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密。」

《中華人民共和國廣告法》（2018）第五十七條第一款第（一）項的內容為：發布有本法第九條、第十條規定的禁止情形的廣告的，由市場監督管理部門責令停止發布廣告，對廣告主處二十萬元以上一百萬元以下的罰款，情節嚴重的，並可以吊銷營業執照，由廣告審查機關撤銷廣告審查批准文件、一年內不受理其廣告審查申請；對廣告經營者、廣告發布者，由市場監督管理部門沒收廣告費用，處二十萬元以上一百萬元以下的罰款，情節嚴重的，並可以吊銷營業執照、吊銷廣告發布登記證件。

另據此前報導，6月30日，索尼中國宣布新機將選在7月7日晚上10點發布，而這正是1937年「七七事變」的發生時間，此舉引發爭議。隨後，索尼中國先後將宣發微博和公眾號文章刪除。7月1日上午，索尼中國對此事發布道歉微博，稱「由於工作安排不周，在日期選擇上給公眾造成誤解和困擾。」