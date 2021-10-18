中華亞太菁英交流協會今天公布民調，針對蔡英文總統國慶演說提到的「四個堅持」，有67.9％民眾支持，不支持比例僅12.3％，整體而言，有五成民眾對國慶談話內容及慶典安排感到滿意，也有近五成民眾滿意蔡的兩岸政策，僅24.3％受訪者表示不滿。

近期台海局勢詭譎，中共加大軍機擾台力道，面對台海局勢變化，蔡英文總統國慶演說提出「四個堅持」，強調對於台灣民主體制與主權現狀的捍衛，引發國人及國際社會高度關注。

親綠民調：67.9％民眾支持蔡英文「四個堅持」。（中華亞太菁英交流協會提供）

中華亞太菁英交流協會今天舉行「總統國慶演說與近期台海局勢」民調發布會，調查結果顯示，針對蔡英文總統於國慶演說時提到的四個堅持，有67.9％民眾支持，不支持比例僅12.3％，另有19.8％民眾未明確表態。

親綠民調：67.9％民眾支持蔡英文「四個堅持」。（中華亞太菁英交流協會提供）

親綠民調：67.9％民眾支持蔡英文「四個堅持」。（中華亞太菁英交流協會提供）

民調中進一步詢問受訪民眾發現，有70.6％民眾支持「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」的說法，48.3％民眾支持「中華民國在台灣72年」的論述，80.3％民眾支持「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

針對國台辦的發言，有54.9％民眾不同意國台辦批判「蔡總統國慶談話是鼓吹台獨、割裂歷史，販賣兩國論」的說法。對於中共宣示「和平統一、一國兩制」的立場，有69.5％亦即近七成民眾表示不認同；也有77.8％民眾不認同中共軍機擾台的行為。

中華亞太菁英交流協會表示，整體而言，有五成民眾對總統國慶談話內容及慶典安排感到滿意，亦有近五成民眾滿意蔡英文總統的兩岸政策，僅24.3％受訪者表示不滿。

這項調查是在今年10月14日至16日進行。成功訪問1081位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。