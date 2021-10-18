證交所指出，精熙國際（開曼）已於10月15日完成股價敏感資料之公布，今（18）日公告其參與發行之臺灣存託憑證精熙-DR（9188）自今日起恢復交易。

台開 今起採分盤交易
大陸第3季GDP保5 經濟不失速
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