精熙DR今起恢復交易 10:212021/10/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，精熙國際（開曼）已於10月15日完成股價敏感資料之公布，今（18）日公告其參與發行之臺灣存託憑證精熙-DR（9188）自今日起恢復交易。 台開 今起採分盤交易 大陸第3季GDP保5 經濟不失速 #精熙 #DR #恢復交易 #證交所指出 #開曼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102021/10/18 證券．權證 竹科施打站大排長龍 預約者氣炸 04:102021/10/17 地方新聞 最壞時機已過 成衣族群 第四季淡季不淡 04:102021/10/18 財經要聞 馬英九花蓮健走 大讚最佳旅遊運動城市 18:202021/10/16 生活 高估接種量能 打疫苗大排長龍 04:102021/10/18 地方新聞 台．北．新．餐．廳－「純日系」精釀啤酒美食酒吧 Far Yeast 源流 登台 04:102021/10/16 產業特刊 城中城大火民眾頓失住所 高雄社會局今起受理6個月租屋補助 09:222021/10/18 生活 習近平：鼓勵勤勞致富 避免內捲躺平 04:102021/10/16 全球財經 天氣劇變！東北季風今報到 北台灣16度「冷得很有感」 07:242021/10/16 生活 海外股票基金 單一國家最賺 04:102021/10/18 投資理財 降溫有感！今晨入秋最冷18.1度 專家揭下一波「更威猛」 07:252021/10/18 生活 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 長榮、陽明還有救？美港口狂塞炸了 官員1句爆「解封」無期 - 財經 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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