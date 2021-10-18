10月17日9時50分，神舟十三號太空人翟志剛、王亞平、葉光富成功開啟貨物艙艙門，並順利進入天舟三號貨運太空船。後續，將按計劃開展貨物轉運等相關工作，開始在太空站為期半年的「太空出差」。他們透露，帶著筆墨紙硯和影視劇上太空，調整身心狀態。

《人民日報》報導，3名太空人飛往太空前夕時受訪，對於任務最大的挑戰是什麼？翟志剛表示，最大的挑戰是要在太空飛行半年之久，這對人的身體、心理等都提出了更高的要求。

他說，長期在軌駐留，會導致下肢肌肉萎縮，神舟十二號任務中發現，在失重環境下進行有效鍛鍊，有助於肌肉恢復，進入太空後，可能需要更早進行下肢鍛鍊。

翟志剛又指，其次，長期在地球軌道駐留，在單調、狹小和枯燥的環境裡，難免會產生急躁和不愉悅的心情，計劃把天上的業餘時間安排好，每個人有自己的方案，比如他準備了一些歷史影視劇作為消遣，還帶了筆墨紙硯準備寫毛筆字，提高生活的樂趣，有好的身體狀態才能更好完成工作。

王亞平說，太空站任務是全新的任務，對太空人對航天器的掌握程度、航天環境適應性以及出艙訓練，都提出了更大的挑戰。為此，開展了遙操作、交會對接、機械臂、出艙等技能方面訓練，還加強了體能訓練。

葉光富坦言，首次面臨這麼長周期的任務，剛開始心裡比較忐忑，通過前期訓練，我們的身心狀態、技術能力有了很大提升，為完成任務打下了堅實的基礎。

葉光富還透露，他帶了家人合照、小玩偶等私人物品，還帶了體積小的樂器，舒緩心情。將與同事們彼此了解、配合默契，將依靠團隊的力量和智慧度過極具挑戰的6個月。

被問道身為女太空人，和男航天員的訓練標準一樣嗎？王亞平說，太空環境不會因為女性的到來改變，也不會因為太空人是女性就降低門檻。所以，女航天員的訓練內容要求和標準和男航天員基本一樣。

她說，但男女確實有差異，比如力量方面，太空站訓練中，出艙訓練是最重要的一個項目，也是高強度高負荷的訓練，在水下做出艙訓練，我們需要穿著200公斤的水下訓練服，訓練六七個小時，不能吃東西，不能去洗手間，還要克服水下阻力和壓力，控制好身體姿態，完成水下各種動作、使用各種設備，負荷非常大。

針對出艙訓練，怎麼縮小和男航天員的差距？她稱「就是練」，訓練上肢力量，比如引體向上、俯臥撐、推杠鈴等，有一次訓練完按摩師說「告訴你一個不好的消息，你的胳膊變粗了」，但她聽了之後卻特別開心，「訓練的時候，我甚至會和男航天員比一比肌肉塊」。

至於今年要在太空站度過春節，除夕夜有什麼打算和安排？翟志剛說，這是中國人第一次在太空過年，會在太空站準備春聯、福字、中國結，還會吃餃子。

王亞平說，科技人員為他們準備了春節大禮包，和大家一樣都滿懷期待。