1.第一銅(2009)：美國鋁業狂飆15%，盤初股價一度衝上52.4元，觸及季線。
2.華紙(1905)：能耗雙控限產等風險急升，大陸紙廠頻頻發出漲價函，推升盤初股價觸及月線，一度漲近5%。
3.車王電(1533)：積極拓廠搶攻電動巴士商機，上周五獲外資轉買超，晨盤放量急拉漲停鎖死，5日線、月線一次到位。
4.江申(1525)：電動車題材催油門，股價漲逾2.5%，衝過月線。
5.怡利電(2497)：獲外資連5日買超，激勵晨盤股價漲逾3.5%。
6.藍天(2362)：出售三重總部大樓，Q4挹注EPS 1.5元，早盤觸及漲停，創波段新高。
7.技嘉(2376)：Q4業績有望維持高檔、比特幣飆破6萬美元，早盤價量俱揚、漲逾3%。
8.撼訊(6150)：比特幣創高沾光，外資連4日買超，早盤續漲逾7%。
9.台新金(2887)：傳有意買下花旗個金業務，早盤放量漲逾2.5%。
10.亞翔(6139)：手握力積電擴產大單，多方續攻早盤再漲3%，今早來到29.5元高檔壓力區。
11.鴻海(2317)：科技日今登場，外界引領而望，走高約1%，穩在110元大關。
12.AES-KY(6781)：Q3營運搶眼，三大法人齊偏多，早盤再創新天價。
13.味全(1201)：9月營收持續成長，外資3日合計買超近1500張，多方步伐穩健，逼近前高價位。
14.愛山林(2540)：房市熱潮，挾代售、建設雙引擎加持營運，早盤續漲突破86元，呈現強勢格局。
15.台開(2841)：退票列全額交割及分盤集合競價，慘鎖跌停。
16.晶宏(3141)：雙引擎熱，今年獲利拚翻倍，早盤上攻漲逾3%。
17.界霖(5285)：導線架需求強，衝刺出貨，股價走揚漲近4%。
18.聯發科(2454)：明年H1新機齊發，吞5G大補丸，晨盤上揚近2%，重返5日線。
19.泰豐(2102)：中壢土地開發案重新啟動，加上油價續揚，早盤強漲逾7%。
20.台橡(2103)：油價走高，塑化報價漲聲響起，股價力漲逾4.5%。
21.裕民(2606)：BDI指數續挫，外資連3日賣超，晨盤重摔跌逾7%。
22.陽明(2609)：取得續租21700只貨櫃使用權資產，惟外資中止連3日買超，早盤下挫逾6.5%。
23.宏達電(2498)：新品助陣，今年營收拚雙位數成長，晨盤強彈6%，一舉攻克月季線、觸及半年線。
24.泰福-KY(6541)：藥證傳捷報，加拿大核准上市，激勵開盤跳空鎖漲停，收復月線。
25.耀登(3138)：業外進補，Q3獲利衝新高，晨盤帶量奔漲停，月線到手。
26.大江(8436)：獲美藥證，營運大進補，今急拉大漲逾半根停板，挺進月線。
27.台嘉碩(3221)：結盟AKTS，搶食5G、車用、工控及衛星通信大餅，今帶量彈漲5%，攻克月線、挑戰30元。(編輯整理：李慧蘭)
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