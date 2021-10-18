中鋼(2002)上周五開出11月內銷盤價，為連續第二個月為平盤。預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。第四季鋼價續穩健，有利相關鋼廠業績逐步回溫。

中鋼上周五開出11月內銷盤價，為連續第二個月為平盤，符合預期，並可望提升市場信心。隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼本次月盤產品包括熱軋鋼板、冷軋一般料等價格全面持平，大致為連續第二個月為平盤。中鋼並預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。

中鋼表示，大陸寶鋼及越南河靜鋼廠相繼開出新盤價，皆以平穩為主要基調；考量當前下游終端用戶仍受全球海運物流不順，衍生產銷遞延效應影響，面臨高庫存水位去化與資金調度之雙重挑戰，中鋼公司秉持一貫「穩健、合宜」的訂價原則，決議11月內銷月盤產品全以平盤開出，期許下游用鋼產業把握鋼價平穩契機，加速升級轉型以接軌全球節能減碳趨勢與潮流。

中鋼10月的月盤產品中，僅電磁鋼片每公噸調漲500元，主力產品熱軋等均為平盤。11月的月盤產品全面以平盤開出。第四季季盤產品則續漲1.32%，整體鋼價持續穩漲，有利第四季營運持續穩定向上之表現。

隨著第四季鋼價續穩，鋼市可望緩步增溫，也有利於中下游的中鴻(2014)以及盛餘(2029)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等營運維持在高檔之表現。