為協助學校開課，普通高級中等學校健康與護理學科中心已研發完成「健康與休閒生活」、「運動與健康」、「安全教育與傷害防護」等3門加深加廣線上選修課程，可作為普通型高級中等學校課綱學校開課參考，提供學生更多元學習課程的機會。

教育部國教署說明，108課綱健康與體育領域包括「健康與護理」、「體育」等學科，主要培養學生具備健康生活與終身運動的知識、能力與態度。

目前「健康與休閒生活」、「運動與健康」、「安全教育與傷害防護」等3門加深加廣線上選修課程，都已由各區域（東區、北一區、北二區、中區、南區）共28位研發教師完成課程架構與教學資源的撰寫，藉由這些教材，以協助全國各校開設加深加廣課程。

教育部國教署指出，加深加廣線上選修課程研發過程邀請到台北市私立靜修高中、台中二中、嘉義高工、羅東高中等學校50位師生與八里動物之家、社團法人台北市野鳥學會等單位義工共同合作及提供經驗。

例如：「休閒撩寵物」單元，透過走訪芝山文化生態綠園外拍，讓學生能貼近自然環境，從事戶外健康休閒活動；親訪八里動物之家，讓學生了解擔任收容所動物照顧志工的任務；「園藝放輕鬆」單元，學生分享課程中學習植物栽種和陪伴經驗。

此外，體育學科中心並與台北市高中健體學科平台合作，於市立景美女中舉辦「加深加廣──安全教育與傷害防護增能研習」，邀請全國體育學科教師及健康與護理學科老師共同參與，並由大葉大學運動健康管理學系教師林昆霖分享筋膜學知識、身體保健常見問題、運動按摩、防傷策略等知識及透過實作避免運動傷害防護與筋膜刀操作，獲得熱烈迴響。

關於「健康與休閒生活」、「運動與健康」、「安全教育與傷害防護」等3門加深加廣線上選修課程資訊，可上健康與護理學科中心（https：／／ssur.cc／BuHZQn）及體育學科中心（https：／／ssur.cc／N7vBST）網站查詢。