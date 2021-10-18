17日台中一名陳姓民眾，帶著1歲大的雙胞胎女兒與家人，到彰化溪湖糖廠遊玩，接近中午左右，出現一名年約30歲左右的陌生女子，說了「2個都抱起來喔？」後，就直接將他的女兒抱走，並快步離開現場，嚇得他趕緊上前追趕，將女兒搶回來並離開糖廠，事後將經過PO上臉書，警方表示，目前已調閱相關監視器並通知陳姓民眾協助偵辦。

這起事件發生在17日11點半至12點之間，來自台中太平的陳姓民眾，與家人帶著可愛的雙胞胎女兒，到溪湖糖廠遊玩，當時從停車場穿越馬路到糖廠內販售冰淇淋的店家，一行人在廣場前會合拍照時，女子突然現身在女兒面前，說了一句「2個都抱起來喔？」就把女兒直接抱走，嚇得他追趕上去。

當時陳先生撞見陌生女子直接抱走女兒後，與3名男子快步離開，當下小孩與家人全都嚇慘了，停留沒多久就離開，事後回想覺得相當可怕，才將事件放在臉書上面，希望提醒更多人要多加留意小孩，如果真的被抱走了不曉得會發生什麼事情。

溪湖派出所長陳煌明表示，17在臉書發現後，就主動聯繫陳姓民眾，並派員調閱相關監視系統，目前已經聯繫到陳姓民眾，也通知其到案協偵辦，希望能盡速追查出犯案的民眾，目前也已加派員警在糖廠附近巡邏，也提醒民眾，外出時千萬不要讓小孩落單，不要讓孩童離開自己的視線，以確保孩童安全。