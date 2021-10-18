韓國電視劇《魷魚遊戲》影集在全球掀起熱潮，劇中木頭人偶也引發熱烈討論。無獨有偶，台南市山上花園水道博物館也有一尊回收棧板打造的人偶娃娃，搭上《魷魚遊戲》的話題再度爆紅，連日來吸引大批民眾到場KUSO電視劇場景，替遊程增添趣味。
市府文化局指出，占地20公頃的水道博物館區，擁有大片林蔭，2年前開館時，除持續維護既有的自然景觀外，也規畫融入地景的藝術裝置；其中，結合親子沙坑，高達4.5公尺，以回收棧板製成的〈森林裡的水道工程師-拉米〉人偶，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂，但也因為造型特殊，設置以後吸引不少遊客拍照打卡。
文化局說，為增加作品的豐富度，製作團隊將人偶設計成眼睛可以藉由尼龍繩拉放開眨，但因長期在戶外受到風吹雨打的影響，繩索在年初斷裂後，木偶的眼睛也閉了起來。由於正逢疫情封園，館方順勢讓木偶休息；最近疫情逐漸趨緩，沙坑再度開放，工作人員也將繩索修補好後，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。
館方表示，睜開眼睛的木偶，吸引更多遊客前來取景，不少遊客還擺出《魷魚遊戲》中的經典畫面，生動誇張的表情，替遊程增添趣味性。
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