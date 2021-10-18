美國半導體大廠英特爾這兩年積極重振旗下業務，盼能盡快拿回失去的領導地位，執行長Pat Gelsinger近日再透露雄心，公開英特爾希望贏回大客戶蘋果，甚至不排除幫蘋果代工晶片的可能性。

Market Watch報導，Pat Gelsinger現身《Axios on HBO》節目，並接受記者Ina Fried的訪問，Pat Gelsinger在過程中表示，他不會怪蘋果放棄英特爾，選擇自行打造專屬的晶片。

Pat Gelsinger補充說道，「蘋果肯定是認為，他們能生產出比我們更好的晶片，所以我要做的就是創造一個比他們更好的晶片，隨著時間推移，我們希望能贏回他們這部份的業務，甚至是未來更多的業務。」

與此同時，Pat Gelsinger強調，英特爾必須在競爭中勝出才能奪回蘋果的信任，「我必須確定我們的產品比他們更好，生態系統比他們更出色有活力，我們需要創造一個更有說服力的理由，讓客戶忠於使用我們的產品。」

英特爾從2005年就開始為蘋果打造Mac book電腦晶片，但去年蘋果開始選用自行研發的晶片，並逐步汰換掉英特爾，Pat Gelsinger說：「英特爾跟蘋果重新合作可能需要數年時間，另一個選擇是為蘋果代工晶片。」

英特爾今年宣布將拓展晶圓代工領域，盼能在此方面追上龍頭台積電的腳步，先前Pat Gelsinger也透露，英特爾已經爭取到亞馬遜、高通等公司的晶圓代工業務。

事實上，目前蘋果、Google、亞馬遜與臉書等科技巨擘，都開始自行研發晶片，再交由晶圓代工廠生產，市占達53%的台積電具有優勢。此外，有分析師就認為，半導體產業將進一步重組為設計、生產2大部門，晶圓代工市場將持續成長。