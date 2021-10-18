新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲造成6名遊客落水失蹤，搜救人員17日尋獲2大人及2童遺體，目前仍有2人失蹤，其中1名罹難者是就讀新北市永和國小的9歲女童，因其獲救的哥哥也在同所學校就讀，新北市教育局今早即啟動輔導關懷機制，對全校學生進行心理輔導。

教育局長張明文今上午出席台灣三菱電機捐贈100台空清循環扇給新北學校的受贈活動表示，發生這樣的遺憾和不幸事件，全校師生都非常難過，在這樣過程中，現階段很重要的是除了家屬陪伴跟協助外，最重要的是一早就對全校各班孩子進行心理輔導，已罹難女童班級的孩子更是輔導重點。

張明文說，社工師跟心理師已經進入學校協助後續心理輔導，因女童的哥哥也在同所學校就讀，對哥哥及家庭也造成非常大的衝擊，關於其家庭部分，教育局也會跟社會局及學校的社工師、心理師一起協助後續創傷復原，強調心理輔導是後續非常重要的工作，教育局會特別關心協助。