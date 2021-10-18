陸股白酒族群重跌 持有茅台最多的基金大減持 10:512021/10/18 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股滬深兩市18日開盤走低，白酒族群重跌，股王貴州茅台跌近5％，水井坊跌逾7％。17日深夜市場傳出全球持有茅台最多的基金大減持貴州茅台，使白酒進一步承壓。 陸股白酒族群18日開盤大跌，現跌幅仍持續擴大，眾興菌業跌停，貴州茅台跌近5％，海南椰島跌逾8％，水井坊、捨得酒業、酒鬼酒集體跌逾7％。 在17日深夜，全球持有貴州茅台最多的基金，即美國資本集團旗下美洲基金-歐洲太平洋成長基金披露數據，其持有貴州茅台股份數與二季度末相比，大幅減少11.19％。 可成庫藏股 執行率近三成 掌握大陸監管變化 布局A股下波潛力股 #全球 #貴州茅台 #陸股 #跌逾 #族群 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場震盪 多元布局掌握機會 11:112021/10/18 財經 運價跌 長榮跌破90元 貨櫃三雄殺半根跌停 10:332021/10/18 財經 航運股跳水 台股月線承壓 聚焦內需股 11:402021/10/18 財經 豬價大跌 上市豬企前三季慘虧 04:102021/10/18 全球財經 8檔台股基金旺 今年來定期定額筆數倍增 10:542021/10/18 財經 伺服器變天 美銀降評三指標股 04:102021/10/18 證券．權證 櫃買二大指數 成分股調整 04:102021/10/18 證券．權證 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 敦南數位分公司擁50萬戶 單點第一大 04:102021/10/18 財經要聞 印度股市後市 法人看法兩極 04:102021/10/18 投資理財 科技基金多頭趨勢不變 04:102021/10/18 投資理財 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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