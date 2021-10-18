陸股滬深兩市18日開盤走低，白酒族群重跌，股王貴州茅台跌近5％，水井坊跌逾7％。17日深夜市場傳出全球持有茅台最多的基金大減持貴州茅台，使白酒進一步承壓。

陸股白酒族群18日開盤大跌，現跌幅仍持續擴大，眾興菌業跌停，貴州茅台跌近5％，海南椰島跌逾8％，水井坊、捨得酒業、酒鬼酒集體跌逾7％。

在17日深夜，全球持有貴州茅台最多的基金，即美國資本集團旗下美洲基金-歐洲太平洋成長基金披露數據，其持有貴州茅台股份數與二季度末相比，大幅減少11.19％。