大陸國家統計局今(10)日公布9月經濟運行情況，其中，規模以上工業增加值年增率僅3.1％，年增速已連續7個月下滑，並創下今年新低，比2019年同期增長10.2％，兩年平均增長5.0％。

從月度比較來看，9月規模以上工業增加值比上月增長0.05％。1—9月，規模以上工業增加值年增11.8％，兩年平均增長6.4％。

分三大門類看，9月，採礦業增加值年增3.2％；製造業增長2.4％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.7％。由此可見，製造業受到限電限產的影響頗大。

分經濟類型看，9月，國有控股企業增加值年增長4.5％；股份制企業增長4.0％，外商及港澳台商投資企業增長0.4％；私營企業增長2.8％。

分行業看，9月，41個大類行業中有30個行業增加值保持年增長。不過，汽車製造業下降8.2％。其他如鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長7.9％，電氣機械和器材製造業增長6.8％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長9.5％，電力、熱力生產和供應業增長8.9％。

分產品看，9月，612種產品中有255種產品產量較去年同期增長。不過，鋼材1億195萬噸，年減14.8％；水泥2億504萬噸，年減13.0％。

工業增加值增長速度，即工業增長速度，是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標，可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度，也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。