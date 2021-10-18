大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中2021年前9個月，大陸房地產開發投資人民幣（下同）11.2568兆元，年增長8.8％；比2019年前9月份增長14.9％，兩年平均增長7.2％。
大陸國家統計局18日公布，2021年前9個月，大陸房地產開發投資年增長8.8％。其中，住宅投資8.4906兆元，增長10.9％。 期間，東部地區房地產開發投資5.9381兆元，年增長7.9％；中部地區投資2.3627兆元，年增長14.3％；西部地區投資2.5129兆元，增長6.9％；東北地區投資4431億元，增長3.7％。 期間，房地產開發企業房屋施工面積928065萬平方公尺，增長7.9％。其中，住宅施工面積656884萬平方公尺，增長8.2％。房屋新開工面積152944萬平方公尺，下降4.5％。其中，住宅新開工面積113374萬平方米，下降3.3％。房屋竣工面積51013萬平方公尺，增長23.4％。其中，住宅竣工面積36816萬平方公尺，增長24.4％。
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