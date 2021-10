全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布其Trend Micro Vision One再次榮獲業界肯定,在2021年第4季Forrester New WaveTM延伸式偵測及回應 (XDR) 供應商 (The Forrester New WaveTM: Extended Detection and Response (XDR) Providers) 報告中列為領導者,並在「現今產品」(Current Offering) 類別中榮獲最高分殊榮。

趨勢科技產品行銷副總裁 Wendy Moore 表示,今日資安分析師必須面對各種艱難任務,既要發掘重大威脅,又要防止駭客攻擊造成永久損害。然而他們卻經常面對可視性嚴重不足以及警示通知爆量的問題。為此,我們打造了一套單一整合平台來解決這些挑戰,我們很高興獲得 Forrester 獨立分析報告的肯定,將我們定位為領導者。

此外,New Wave 報告也指出,趨勢科技的忠實客戶對於該產品的資安成效充滿信心。該報告更補充道,客戶提到趨勢科技產品規劃藍圖的透明度以及卓越的客戶支援 (包括還在評估階段時) 是其成功的要素。

在全部受測的14家廠商當中,趨勢科技XDR在Forrester 10項評選條件中有7項獲得優異成績,包括可視性、偵測、調查、產品架構、威脅追蹤、產品安全性、產品願景。