IKEA今年4月結束營業23年的台北敦北店，當時令許多人相當不捨，湧入大批人潮前來道別、逛最後一次，沒想到時隔6個月，IKEA宣布要在原址開設「台北城市店-小巨蛋」，規模較小，餐廳也同步回歸，讓粉絲傻眼，直呼「把我們的眼淚還來」、「搞了半天，結果又是開在原來的地方」。

IKEA今年3月在官網宣布，營業23年的台北市敦化北路IKEA（宜家家居），同時也是全台第一間IKEA（含前身敦南店）在4月26日結束營業，改到內湖舊宗路上開新店，由於敦北店陪伴台北人走過23年的回憶，消息一出震驚台北人，許多民眾都趕在結束營業前，到敦北店逛最後一次、拍照留念，人潮大排長龍。

營業23年的IKEA敦北店於4月26日熄燈，許多粉絲特地趕過來拍照留念，時隔6個月又宣布原址開設IKEA「台北城市店-小巨蛋」。（資料照鄧博仁攝）

未料敦北店才結束營業6個月，IKEA在臉書再度宣布在原址開設「台北城市店」， 讓民眾傻眼，紛紛留言：「虧我之前還很捨不得，關之前衝去逛一下」、「什麼？原來敦北店收起來是為了開新的敦北店？」、「原地重開，計畫通」、「把我們的眼淚還來喔」。

但也有人樂觀其成，「少了敦北店，我都不進IKEA了」、「好想你！快回來，對台北人來說，這真的是最方便的IKEA」、「太好了，不用為了吃霜淇淋跑那麼遠」、「昨晚逛新莊店逛到頭暈 ，心裡不時想念敦北店」、「開心！從小到大回憶，以後上班又可以吃IKEA早餐」。

為何又在原址開店？台灣IKEA表示，會展店是順勢而為，未來城市小巨蛋店與原本的敦北店相比，規模較小，以小型家具為主，餐廳也會同步回歸。