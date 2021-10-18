東洋股票涉內線交易，高端股票成為立委質詢焦點，櫃買中心董事長陳永誠今日表示，高端股票交易狀況比較特殊，消息出現時，交易量變大，價格有重大波動，櫃買根據檢調機關的需求，送交易分析資料，高端股票因不同事件，前後共送了5次資料，最早是去年11月。

國民黨立委曾銘宗表示，高端疫苗5月13日下午6時30分總統府開記者會，蔡總統表示七月底可以開始供應第一劑國產疫苗，高端股票前一天，也就是5月12日交易量13558張，5月13日交易量16108張，對照5月10日只有2千多張，股票交易顯有異常，顯示在開記者會前，高端公司消息有走漏，交易量從2千多張大量增加到超過1萬張。

國民黨立委賴士葆表示，調查局調查東洋內線交易，檢調可能先把範圍畫起來，外部人先不碰，可能有政治力介入，相較東洋10月份開記者會，11月就被衛福部打回票，股價跌回原點，即便獲利，一個月時間獲利倍數不會太多，高端是國家級啦啦隊介入，股價一路拉抬，一年漲了逾4倍。