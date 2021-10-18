大仁路大樓的7樓有5間出租套房，但在安全梯旁私設阻隔用的木製板，除了會阻礙逃生動線、影響公共安全外，木製隔板若遇火警發生煙囪效應，也容易加速燃燒，所以由工務局即刻拆除。（洪浩軒攝）

大仁路大樓的7樓有5間出租套房，但在安全梯旁私設阻隔用的木製板，除了會阻礙逃生動線、影響公共安全外，木製隔板若遇火警發生煙囪效應，也容易加速燃燒，所以由工務局即刻拆除。（洪浩軒攝）

大仁路大樓的7樓有5間出租套房，但在安全梯旁私設阻隔用的木製板，除了會阻礙逃生動線、影響公共安全外，木製隔板若遇火警發生煙囪效應，也容易加速燃燒，所以由工務局即刻拆除。（洪浩軒攝）

高雄鹽埕區城中城大樓爆發嚴重火警後，高市府隨即組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，發現共27棟建築物有缺失，其中23棟影響逃生通道，高市府18日立即排除7棟建物逃生動線中的障礙物，目標在26日前暢通34棟老舊建物的逃生動線。

高市府組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，並於17日完成消防公安稽查，18日上午市府副祕書長郭添貴隨即率消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等相關團隊，針對鹽埕區大仁路80號等7棟老舊建築物，強力排除避難逃生動線的障礙。

郭添貴表示，稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，發現較常見的缺失包含避難逃生動線有雜物堆積、私設柵門、安全門封閉、私設隔間等，他們也針對相關缺失開出27張違規單，所有影響逃生動線順暢的因素，都是此次優先排除的項目，目標在26日前讓所有老舊複合式大樓逃生動線安全無虞。

郭添貴18日親自率隊抵達屋齡42年共12樓高的鹽埕區大仁路80號大樓，郭添貴指出，大仁路這棟大樓的7樓有5間出租套房，但在安全梯旁私設阻隔用的木製板，除了會阻礙逃生動線、影響公共安全外，木製隔板若遇火警發生煙囪效應，也容易加速燃燒，所以由工務局即刻拆除。