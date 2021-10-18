外交及國防委員會發函外交部，要求謝志偉11/22日返台報告。(取自國會頻道直播)

拒謝志偉返台備詢？吳釗燮曝原因 藍委轟：現在回來剛剛好啦

駐德代表謝志偉自國慶日吐血論等屢掀爭議，外交及國防委員會15日發函外交部，要求謝志偉11/22返台報告。外交部長吳釗燮今(18日)立法院表示，還在討論當中，因為德國最近國會選舉結束，必須有重要人士在那邊坐鎮。對此，國民黨立委陳以信今在立院質詢時批，現在德國政府才剛在組，現在要見人家哪這麼簡單，人家還手忙腳亂，現在回來剛剛好啦。

陳以信今在外交及國防委員會中質詢時提到，11/22邀請部長跟駐德代表謝志偉來報告，那麼多委員關心這件事情，那謝來不來？吳釗燮回應，我們還在討論當中。陳接著問，討論什麼？吳解釋，因為德國最近國會選舉結束了，他們政府還沒組出來，必須有一個重要人士在那邊坐鎮。

不過陳以信認為，現在德國政府才剛在組，人家現在還手忙腳亂，現在說要見人家，哪那麼簡單，現在回來剛剛好啦，緊張什麼，現在才10月，邀請謝志偉11月回來、12月也可以，「現在就可以告訴我他不用回來，這不是藉口是什麼？難道現在就知道他11、12月通通不行回來」。

吳釗燮對此回應，「這不是藉口，我沒有說他不能回來，我們還在繼續討論當中，回來必須要隔離、自主健康管理，浪費了3個禮拜，這3個禮拜正好是德國政治變動時間，所以回來時什麼事情都不能做」、「沒有說不需要回來，還在討論，必須要了解當地的政務工作」。