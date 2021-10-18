三鐵好手張綺文在110全國運動會鐵人三項為高雄搶下后座。（大會提供）

高巿府運發局長侯尊堯（左）慰勉全國運動會高雄巿代表隊。（高巿府運發局提供）

高巿府運發局長侯尊堯（右）慰勉全國運動會高雄巿代表隊。（高巿府運發局提供）

110全國運動會16日起在新北市一連6天舉行，開幕前多個項目陸續進行，高雄巿累計18日上午10時，拿下16金、10銀、28銅，射擊、跆拳道品勢、鐵人三項及舉重等金牌持續落袋，雖然排名暫居第4，但有信心迎頭趕上。

高巿府運動發展局指出，本屆全國運高雄巿派出選手713位、隊職員223位，共計936人，開幕首日即在射擊項目展開奪金氣勢，施維庭在男子組射擊雙不定向飛靶個人賽先拿1金，雙不定向飛靶團體賽也以345分高分再搶下金牌。

射擊好手李沛晴在女子射擊10公尺空氣手槍逆轉奪金，贏得生涯首面全運個人金牌，與女子射擊10公尺空氣手槍銅牌吳佳穎，以及鐘芷緣等三姝所組成的射擊女團，更替高雄市搶下團體金牌，射斷桃園市團體5連霸紀錄。

高雄市傳統強項舉重擁有高展宏、江念欣2位東奧男、女國手，高展宏一掃奧運舉重場上受傷陰霾，舉出男子舉重61公斤級金牌；江念欣也以挺舉104公斤、總和182公斤穩穩拿下55公斤級金牌，2人在舉重項目共創大會3項紀錄。

另名舉重好手胡俊祥延續奪金氣勢，在男子舉重67公斤級賽事再拿1金，總計舉重代表隊1天之內就為高雄包下3金。而跆拳道場上，品勢女子個人黃品潔上屆全運會鍍銅，今年更上層樓收下金牌，女子品勢團體賽也嶄獲銀牌。

三鐵好手張綺文打敗稱霸4屆全運鐵人三項女帝張嘉家，為高雄搶下后座；上屆第4名的馬術混合組團體賽今年獲得銅牌。擊劍男子軍刀個人陳慧宗，女子銳劍個人潘奕儒則分獲1銀1銅，女子網球團體賽為高雄再添銀牌1面。