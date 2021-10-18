IG擁有19萬名粉絲擁護的日本網紅「魯米」（ぱわふるみ），雖從來不曾露臉，但水汪汪的大眼睛以及自我介紹中顯示的護理師職業，加上凹凸有致的火辣身材，讓她受到大批粉絲的愛戴。但近日卻傳出她即將在AV界正式出道、露臉拍片，讓網友們震驚不已。

魯米自1年前開始經營YouTube頻道「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」後，便以戴著口罩、不露臉的方式，拍攝各種成人話題相關的主題影片，而她也靠著豐滿上圍與前凸後翹的身材曲線，吸引超過14萬人訂閱追蹤，影片最高的觀看紀錄還曾突破88萬人次點閱；另外，魯米也經常在IG及推特等社群媒體上曬出各種角度的穿搭辣照，讓網友們看得臉紅心跳，也逐漸在網路上打開知名度。

不過，有眼尖的網友發現，在成人影片製片商MOODYZ最新公佈的11月新人名單中，竟發現魯米將以「明日見未來」為名出道成為AV女優，而介紹資料中她不僅露出真實面貌，還標榜擁有火辣G罩杯以及170公分的高䠷身材，讓網友們相當驚訝，紛紛留言「原來脫掉口罩長這樣」、「之前一直希望她下海，沒想到真的實現了」、「沒想到真的是她，好期待」、「當YT也不錯啊！雖然女優應該賺更多」、「一直知道她身材不錯沒想到這麼完美」、「該不會之前當YT就是片商的操作？」瞬間引爆話題。