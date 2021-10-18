62歲知名樂隊老師孔鏘（莊永軒）是不少人的回憶，他是許多大咖主持人的御用伴奏，也因為常扛著電子琴跑場，累出一身病來，過去他就曾透露自己被疾病纏身，甚至暴瘦25公斤，所幸經過調養後他的身體狀況終於好轉，日前出席活動，更是展現出好氣色。

孔鏘2019年在節目上坦言，自己因長期揹琴導致有嚴重高低肩、脊椎側彎，甚至還有睡眠呼吸中止症，再加上三高–高血壓、高血糖、高血脂纏身，讓他形容自己就像是活在生死邊緣，無論是走路還是坐著，大腿外側都會抽痛，當時因為愛面子不好意思撐拐杖，只有拿雨傘充當拐杖趴趴走。

近來孔鏘也會在臉書分享日常生活，向粉絲更新近況，去年他曬出工作照還被粉絲關心，「怎麼變瘦那麼多呢？」當時孔鏘已經暴瘦25公斤卻還是笑著回答：「大家都看我瘦，都拿好料來補補啊！」還為此發一篇文報平安，「以前是為了工作而生活，現在是為了生活而樂在生活！感謝各位朋友關心喔！」

孔鏘近來開心享受家庭生活。(圖/翻攝自孔鏘臉書)

據《自由時報》報導，孔鏘最近不但增胖許多，日前出席活動時能看到，他的氣色明顯變好，身材也變得更圓潤，受訪時開心提到，自己每天都在享天倫之樂，「我的人生已經圓滿。」現在的他只想感恩惜福過日子，孔鏘事後也發文透露愉悅心情，「揹著沈重的琴，腳步卻是輕盈。」身心狀況恢復得非常好。