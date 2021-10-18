日前有媒體公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及行政院各部會首長知名度及滿意度調查，調查同時也詢問民眾「內閣當中最應該撤換誰」，一到三名依序為行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中以及農委會主委陳吉仲，陳吉仲指出，能和院長與陳時中部長排在一起是項光榮。

根據《遠見雜誌》10月14日針對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及行政院各部會首長知名度及滿意度調查，當中問及「內閣當中最應該撤換誰」，32.4％的民眾認為應優先撤換蘇貞昌院長，其次為衛福部長陳時中18.9％，農委會主委陳吉仲以17.2％位居第三，之後依序為經濟部長王美花14.9％、教育部長潘文忠9.4％、內政部長徐國勇9.2％、都需更換23.3％、都不需更換12.6％。

陳吉仲今日於「第二屆台灣氣象產業論壇暨第四屆氣候服務工作坊」表示，可以和蘇院長、陳部長排在一起是我的光榮，重點是去檢視這幾年為農業、農民做了什麼比較重要。