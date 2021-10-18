雙溪虎豹潭事件6人落水，仍有2名幼童失蹤，新北市長侯友宜深夜發文表示，虎豹潭徹夜搜救到白天再到黑夜，不願接受的事實還是發生了，兩個孩子和兩位爸爸離開了他們最摯愛的家人「失去骨肉至親有多痛，我承受過。」還有兩個孩子下落不明，他們絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。

侯友宜說，昨傍晚進入基隆殯儀館前，他的腳步和心情一樣沈重，強忍傷感，我深吸一口氣，身為父母官，來這裡是希望帶給家屬振作的力量，他必須比誰都更堅強。

侯說，走進去一眼望見小妹妹的阿嬤，眼裡盡是止不住的淚水， 他快步上前緊緊握住她的雙手 ，希望能帶給他一點力量，阿嬤明明傷痛欲絕， 卻向他連聲道謝，每句謝謝都讓他揪心自責。

侯友宜說，他和警消弟兄多希望幫阿嬤帶回依舊活潑可愛的孫女，讓小妹妹再撒嬌地喊她「阿嬤」，但，用盡全力卻未能如願。令人揪心的還有小男孩的媽媽，淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回熟悉的一聲「媽咪」。

侯友宜說， 一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，他擁著他，忍不住紅了眼眶，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過。」

侯友宜說，孩子一定不會希望大家如此傷悲，他試圖告訴家屬想著孩子去當無憂無慮的天使或菩薩了，或許心能少痛一點點。更想說的是整起事件絕不是為人父母的錯，相信爸爸媽媽們對孩子的照顧一定非常用心，才會想帶著孩子看山看水體驗世界的美，怎知造化弄人。

但不該開團的公司開了團，該追究的人禍，還有法律責任，一定追究到底。現在還有兩個孩子下落不明，絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。「人生無常，我懂失去的當下，有多難接受 ，不論您們需要什麼幫助，記得告訴我一聲，我都會在。」