018年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站翻覆，造成18死逾200人傷，宜蘭地檢署在翌年6月依過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲等3人，案經宜蘭地方法院2年審理，趕在普悠瑪翻覆意外3周年前，今天（18日）宣判，司機員尤振仲判處4年6月徒刑，時任台鐵局前機務處副處長柳燦煌與綜合調度所長吳榮欽均判無罪，全案可上訴。

普悠瑪翻車釀18死215傷，在三周年前夕判決結果出爐。

台鐵普悠瑪列車翻覆，不只震驚國人，也引發政壇的動盪，時任交通部長吳宏謀因此下台；接任部長的林佳龍，在今年4月因花蓮太魯閣號出軌事件請辭。

根據檢方起訴書，普悠瑪列車的ATP遠端監視系統未作動，因此無法適時進行調度並防杜司機員恣意操作ATP；司機員尤振仲疏未遵守行車規範，超速駕駛致生危害行車安全，指尤振仲擅自關閉ATP，關閉後未通報、未重啟ATP，並將電門推至時速140至142公里超速駕駛。

事故發生前7秒，尤振仲在失去ATP自動強制減速及煞車防護的狀態下，以遠高於該處標誌速限75公里的141至142公里超速行駛。

宜蘭地院在宣判後，稍後舉行記者會說明判決結果。