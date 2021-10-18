8年前擔任富味鄉董事長的陳文南採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油且陳述不實影響股票交易，一審重判5年6月，台灣高等法院更二審將他改判2年，緩刑5年，富鼎公司董事長陳瑞禮判刑1年9月，緩刑4年，發言人林秀蓉判刑1年7月，緩刑3年，檢上訴遭駁回確定。

至於更二審認定富鼎公司因本案減省費用1999萬元，因此將沒收犯罪所得酌減為1999萬4492元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外沒收，此部分「參與人沒收」最高法院撤銷發回更審。

2013年10月21日摻油事情曝光後，陳文南與林秀蓉指示員工在公開資訊觀測站刊登均「直接銷往國外市場」、「未在國內銷售使用」，更在櫃買中心辦理說明會中陳述該不實消息。

後來新北市衛生局核對報關資料，陳、林見穿幫，才在10月23日向衛生局表示沒有全部外銷，隔天立刻公開坦承使用棉籽油且內銷，進而影響富味鄉的股票交易價格

一審將陳文南及陳瑞禮、林秀蓉各遭判刑5年6月、3年6月、3年4月，並未宣告沒收犯罪所得，今年5月高院更二審考量3人終能在更二審審理時坦認犯行，考量陳文南長期公益捐款，認其等犯後態度尚可，將3人改輕判2年、1年9月及1年7月。

更二審認為，陳文南等人經此次偵審程序、科刑判決後，應已足收警惕之效，所宣告之刑以暫不執行為適當，給予緩刑宣告，3人在本判決確定後1年內，各向公庫各支付1000萬元，700萬及50萬元，並須接受法治教育課程，刑度部分檢不服提上訴，最高法院駁回定讞。

至於參與人沒收部分，更二審認為，陳文南、陳瑞禮為富鼎公司實行違法行為，富鼎獲得1億3136萬多元的犯罪所得，本應全數宣告沒收，但全數沒收高於該公司實收資本額、無法繼續經營，酌減為1999萬4492元，此部分檢上訴後，最高法院撤銷發回更審。