湖人將於20日迎來遭遇勇士的新球季開幕戰，讓外界最擔憂的傷兵問題卻已經提前浮現，因為除了阿里查、荷頓塔克兩名動刀球員確定缺席，包含納恩、蒙克、艾林頓等新加入湖人的球員也都有傷在身，就連湖人總教練佛格也不確定能否上場。

「蒙克(腹股溝拉傷)、納恩(右腳踝扭傷)、艾林頓(腿筋拉傷)3人今天都參加了訓練，不過艾林頓只進行投籃訓練，蒙克與納恩則被列在每日觀察名單，」佛格表示，「目前還不確定蒙克與納恩能否在開幕戰上場，但兩人上場機率比艾林頓高。」

先前阿里查因為進行腳踝手術，至少休兵兩個月時間，荷頓塔克也完成右手拇指韌帶修復手術，預計4周之後才能評估傷勢情況，如今加上蒙克、納恩與艾林頓等傷兵，湖人在新球季開打之後，或許輪替將更艱難，畢竟他們平均年齡偏高。

湖人新球季除了擁有37歲的安森尼、36歲的詹姆斯與阿里查，還有35歲的霍華、33歲的狄安卓喬丹與艾林頓，就連韋斯布魯克與貝茲摩也32歲了，如此充滿老將的陣容，也讓外界相當擔心湖人體能與傷痛問題，看來這些問題已經提前出現了。