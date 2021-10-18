氣溫驟降，餐飲業鍋物搶客戰開打，王品宣布旗下王品集團火鍋組「聚 北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」同步推出新菜色，網路口碑之星票選第一名的聚北海道鍋物，以人氣最旺的「札幌起司牛奶鍋」再升級，全新聚寶熊招財造型，為消費者客帶來好運，香濃奶香、富含膠質的豚骨昆布湯底，加上桌邊現刨起司服務，讓整鍋湯香醇濃郁、更添美味，要在後疫情時代衝高營收。

至於深受饕客喜愛的雙人海陸聚，瀑布改版澎派升級，用整尾鮮魷、絕品大草蝦、鮮蝦等多款季節時令海鮮、加上330克肉類主餐，CP值爆表。 新開幕的「尬鍋」台北西門店，主打濃郁醇厚台式湯頭，將剝皮辣椒、蒜頭蛤蜊和辣子爆雞等經典台菜入湯底，濃郁湯汁飽含膠質，單喝就是雞湯鮮好味，一鍋雙饗」雙肉主餐，一次享有帶骨雞腿和整盤現刨肉片暢快涮煮，隨消費者喜好搭配。

麻辣鍋天后-青花驕的「仙氣頂級海宴」，誠意滿滿準備了五種海鮮，包含兩款鮮美鮮蝦、新鮮蛤蜊，干貝，鮭魚，椒香麻辣的湯底加上厚實果香的青花椒提味，讓海鮮的美味和鮮度更加提升，讓人意猶未盡。「青花椒麻肩小排」是主廚特製滷汁精製，放入麻辣鍋中燉煮，每一口都充滿鮮麻椒香的暢快感。

和牛火鍋吃到飽領導品牌-和牛涮，新推出「和牛餃丸三兄弟」，內餡選用油花絕美的極上和牛鮮肉，搭配特選魚漿、濃郁雞蛋皮、Q彈水晶餃皮，將和牛獨特醇濃的香味，濃縮在每顆丸餃內，一口咬下，特調辛香料與油脂甘甜在口中瞬間噴發。

訂不到餐廳的話，王品也推薦就在家吃火鍋，同步強化「自煮」商品陣容，王品瘋美食購物網有青花驕熱銷商品「週末麻辣夜-火鍋澎湃組」，滿2000元就免運費。