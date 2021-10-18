防疫持續降級解封，許多民眾已迫不急待規劃旅遊計畫，長榮國際連鎖酒店宣布推出超優惠的線上旅展，活動時間自10月20日起至11月20日止，除了長年熱銷的長榮國際連鎖酒店貴賓優惠住宿券及聯合餐券外，更推出下殺2折的住宿券套票，換算每張住宿券最低只要2499元，讓消費者一券在手，全台玩透透。

超值又划算的貴賓優惠住宿券適用於全台六家酒店，包括長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）及長榮鳳凰酒店（礁溪）六家酒店，單張售價2599元，若購買五張一組套票再省500元，總價只要12495元，平均每張券只要2499元。

住宿券的使用方案非常彈性多元，使用一張券可以入住基隆／台中／嘉義／台南酒店平日雙人房1晚，或是加價500元入住台北酒店13坪高級套房1晚；使用二張券則可任選台北／基隆／台中／嘉義／台南的4人家庭房住宿1晚並加贈自助早餐優惠，也可選擇台中／台南／嘉義酒店雙人套房1晚並同時加贈自助早餐及晚餐；使用三張券則可選擇前往宜蘭礁溪酒店入住高級洋式客房入住1晚，依個人需求挑選自助早餐或午餐。

長榮國際連鎖酒店也推出單張1588元的聯合餐券，一張餐券雙人享用，換算下來平均每位只要794元，最優下殺61折起，平日可前往基隆／台中／台南酒店可選擇雙人自助午餐或晚餐，或選擇礁溪酒店享用自助午餐，也可選擇台北酒店特別推出的「一茶一食一盅一籠」1＋1雙人分享餐。

另外，每年國內最大型、參展旅宿業者最多、票券優惠最划算的台北國際旅展也將於11月5日～8日在南港展覽館一館一樓盛大登場，長榮國際連鎖酒店同樣在旅展現場(攤位號碼：11314)販售貴賓優惠住宿券及聯合餐券，還加碼推出單筆消費滿8000元以上可玩輪盤轉轉樂遊戲一次，多款酒店經典熱銷伴手禮大方送。