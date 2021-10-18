「2021 Kiss Science-科學開門，青春不悶」今(18)日於科技部舉行啟動典禮，今年受疫情影響，改以線上展方式舉辦，共有93個場域共襄盛舉，較去年增加約1倍，規模歷年最大。這項線上科學活動將舉辦至11月20日，希望激發年輕世代對科學的興趣。

今天的啟動典禮由科技部長吳政忠主持，文化部次長李連權、國研院副院長林博文均出席這場盛會，與農委會、內政部、教育部、經濟部、交通部、衛福部等部會代表共聚一堂，並與93個場域人員線上互動，揭開活動序幕。

為了營造更有趣的科學教育環境，科技部自108年起，首次辦理「Kiss Science-科學開門，青春不悶」活動，今年受疫情影響，改以線上展方式舉辦。

今年參與單位包括政府部會及其主管法人轄下研究中心、AI創新研究中心、特色領域研究中心、3個科學園區、國家研究船隊，以及大學實驗室，搭配23個精選場域360度環景圖、活潑俏皮的線上互動遊戲、懶人包圖卡，以及導覽、動手做、演講等近200部精采科普影片。

科技部表示，本次開放的93個場域中，由各部會及其轄管法人規畫策展者共有58個，占62％，不僅開創大型科普活動數位轉型及跨部會合作新模式，也為活動注入創意，展現較往年更為新穎豐富的內容。

例如，在農委會農業試驗所推出的「花卉中的『蘭』寶堅尼」可了解如何利用生物科技及產期調節技術，培養出絕美蘭花；內政部建築研究所「把AI帶回家」則深入智慧化居住空間展示中心，感受更便利聰明的生活情境；教育部5大展館更包羅陸海空，不僅可進行天文觀測，實探臭氧與細懸浮微粒，也能一窺海洋生物多樣性的風貌。

科技部表示，本次線上展以5大活動主軸展現，分別為：生技醫療、數位資訊、永續發展、尖端科研、跨域學習，以一周一主軸接力、輪番開放場域活動影片，持續延燒青年學子參與熱度。