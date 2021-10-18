聯發科(2454)第三季營收達陣財測中高標、也創下歷史新高，聯發科也預計在下周二(26日)舉辦法人說明會，聯發科目前已經看好全年營收將成長逾45%，明年也將在5G滲透率持續快速成長下，大陸小米、OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，聯發科(2454)也將順勢受惠，今開高走高、上漲逾1.5%，站回5日線。

聯發科第三季合併營收寫下歷史新高，累計前三季合併營收更達到3647.61億元，相較去年大幅成長61.6%。法人樂觀看好，聯發科今年全年合併營收有望突破4500億元關卡，年成長幅度有機會超越45%，且全年獲利將挑戰賺進六個股本。

隨著5G在全球的快速布建，5G智慧機滲透率明年成長性可能更勝今年，大陸小米、OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，由於上述品牌皆為聯發科重要合作夥伴，在5G智慧機大量出貨下，聯發科理當受惠，且5G屬於高毛利率產品，對於毛利率、獲利也將提供有利支撐。

聯發科預計在10月26日舉辦法人說明會，將由副董暨執行長蔡力行以及財務長顧大為擔任主講人，屆時將公布第三季財務表現，也會第四季營運展望、5G產品發展布局做出更詳盡說明。