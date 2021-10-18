一零四(3130)自結第3季稅前淨利1.05億元，年增4.93％，今年以來，連續3季度稅前獲利都維持在1億元以上表現，每股稅前盈餘3.17元。
一零四第3季合併營業收入為4.59億元，年增5.88％，因疫情趨緩，人力銀行刊登客戶數逐步回升所致；營業淨利及稅前淨利分別為1.03億元億及1.05億元，年成長6.7％及4.93％。
累計前3季營收為13.54億元，年成長10.93％；累計營業淨利及稅前淨利分別為3.13億元及3.2億元，年成長42.14％及37.69％，每股稅前盈餘9.65元。
一零四(3130)自結第3季稅前淨利1.05億元，年增4.93％，今年以來，連續3季度稅前獲利都維持在1億元以上表現，每股稅前盈餘3.17元。
一零四第3季合併營業收入為4.59億元，年增5.88％，因疫情趨緩，人力銀行刊登客戶數逐步回升所致；營業淨利及稅前淨利分別為1.03億元億及1.05億元，年成長6.7％及4.93％。
累計前3季營收為13.54億元，年成長10.93％；累計營業淨利及稅前淨利分別為3.13億元及3.2億元，年成長42.14％及37.69％，每股稅前盈餘9.65元。
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