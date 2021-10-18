近年來農遊體驗行程成了旅遊新亮點！由於東部疫情相對穩定，以微旅行為主題的行程相繼被推出，農委會台東區農業改良場就推出結合農事體驗及農村美食的農遊體驗行程，並設立「多元文化廚藝教室」，提供遊客豐富的食農教育。

台東場表示，位於花東縱谷線南段的「關山米國學校」是台東縣關山鎮農會於2005年所成立，以「從產地，到餐桌」為宗旨，設計了一系列的食農教育體驗遊程，項目包含「香米製米體驗」、「手做愛玉體驗」、「豆腐乳體驗」、「蜂王乳體驗」等十多種項目，目的就是要讓遊客瞭解食物的來源就在自己身邊，食材美味來源不僅是呈現在餐桌上，還包含在田間種植及採收的過程。

台東場說明，關山米國學校位在台9線315.6公里處，由南往北經過關山市區後約2分鐘的車程即可抵達。一進入關山旅遊服務中心，隨即被其繽紛的建築外觀和醒目的「米國學校」招牌所吸引，早期留下的穀倉及碾米廠，如今化身為結合教育及休閒體驗的米國學校。

其背後推手是農會職員，人稱「校長」的彭衍芳，彭衍芳認為，既然叫學校，就以學校的模式來規畫經營，所以米國學校內的體驗活動就有分主修、選修的課程，主修是製米課程，選修則以在地小農設計的活動為主，透過寓教於樂的方式，推廣台灣的米食文化。

台東場強調，米國學校除了有米食DIY教室能親自體驗製米過程外，也設有水稻文物館、米雕教室、在地農產品銷售中心、多元化廚藝教室以及田媽媽餐廳等。在「香米製米體驗」中，導覽人員詳細解說從稻穀到飯桌上的白米，須經過十個碾米的步驟，現場擺放每次處理之後所得之樣本，讓參訪的民眾不只是聽導覽解說，還看得到、摸得到，增加體驗課程的豐富性。

除了推廣米食之外，米國學校也結合周遭社區及小農，販售當地特色農產品，共同設計出具特色的農遊體驗遊程，其中手做愛玉一直是最熱門之選項。今年更設立「多元文化廚藝教室」，目的是希望讓社區、學校和產業界等能夠充分利用，並結合地方推出多元文化餐桌的佳餚料理，民眾除了可以現場品嘗到美食佳餚外，還可以參加料理教學DIY課程。