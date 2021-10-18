新北市雙溪區虎豹潭發生溺水意外，台北市議員游淑慧18日爆料，大方自然體驗營創辦人涂淑芳創立的「涂大方體驗自然文化公司」，髓在2004年解散，卻對外宣稱是「共享自然基金會」授權的台灣代表，但該基金會官網台灣代表是陽明山國家公園管理處解說教育課長蕭淑碧，令人質疑涂與陽管處、共享自然基金會的合作關係有點錯綜複雜。

游淑慧今在臉書爆料，涂淑芳自稱創立的涂大芳體驗自然中心獲得「Joseph Cornell共享自然基金會」授權，成為台灣代表，但上網查詢發現，台灣區聯繫方式登記地址是陽管處的蕭淑碧，陽管處、蕭淑碧、涂大方、共享自然基金會的關係有點錯綜複雜

她指出，蕭淑碧在其他活動也介紹自己是「國際共享自然台灣代表」，與涂淑芳的合作很早就開始，他們共列「涂大方體驗自然中心」2009年暑假體驗自然教學研習活動帶領人，陽管處2017年主辦活動時，也曾將涂大方自然體驗中心列名協辦單位。

游淑慧質疑，涂大芳體驗自然文化公司2004年就解散了，2017協辦陽管處的涂大方自然體驗中心就是幽靈單位，還有到底誰才是共享自然基金會的台灣代表、涂淑芳和陽管處的合作關係到底為何。

她說，看到陽明山公園管理處曾在活動網站上盛讚約瑟夫．柯內爾（Joseph Cornell），也就是共享自然基金會創立人，這個陽管處盛讚的學者來台時，陽管處主辦一系列收費活動，而涂大芳體驗自然中心也列在協辦單位。

游淑慧說，如果涂淑芳打著由陽管處盛讚、官方認證的自然教育品牌和學者也曾與官方合作，名人效應加上官方身影，更容易獲得家長信任與選擇，但政府法規到底如何定位和管理這些活動。