翁姓男子與1名單親媽媽同居，竟對13歲的女兒下手，翁男在3人同睡一張床時候，不顧母親就在一旁，伸手撫摸少女胸部猥褻得逞。台北地院審結，考量翁男認罪，且與單親媽媽和解，依對少年犯乘機猥褻罪判應執行1年2月徒刑，緩刑3年。

翁男與少女、少女母親同居在台北市中山區，2020年12月某日凌晨，他趁著少女熟睡，潛入少女房間，隔著衣物撫摸少女胸部，少女當下雖察覺驚醒，但因害怕沒有當場揭發。

今年1月5日凌晨，翁男與母女倆同睡一起，翁男在左，少女在右，少女母親則在2人中間。翁男申出右手臂讓少女母親枕著，右手則穿過少女母親，撫摸少女的胸部，這次行為被少女母親當場抓包，翁男因此挨告。

全案偵審期間，翁男均認罪，同意賠償18萬元和解，並積極前往精神科就診，法官考量他犯後態度良好，2次對少年犯乘機猥褻罪各判刑8月，應執行1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，禁止騷擾被害人，履行賠償義務，並接受法治教育課程4場次。