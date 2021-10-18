一根竹籤串起草莓、橘子、鳳梨等各式水果，外殼裹著一層晶瑩剔透糖漿的冰糖葫蘆，最近成為TikTok的熱門主題。標註tanghulu（糖葫蘆）影音的總觀看量竟然接近7億，除讓許多TikTok創作者的影音大受歡迎之外，也開始出現許多創意版，甚至「暗黑版」的惡搞冰糖葫蘆出現。

根據新華社旗下《參考消息》報導，17歲的Ariana是TikTok上小有名氣的美食創作者，粉絲超過230萬。瀏覽最近Ariana的TikTok主頁，一條製作草莓糖葫蘆的影片播放量接近2200萬，點讚數也超過330萬，更有超過4萬留言湧入給予高度讚美，說咬糖葫蘆的那一聲是「世界上最美的嘎吱聲」。

除了傳統口味之外，這股「糖葫蘆挑戰」越來越火爆，TikTok上多國的創作者都紛紛發揮創意，製作自己喜歡的糖葫蘆。例如就有越南美食直播主坐擁610萬粉絲，製作了草莓、藍莓和黑加侖三種。也有人把楊桃、火龍果、帶皮西瓜都拿來包成糖葫蘆。

甚至開始出現「暗黑版」糖葫蘆，例如外國創作者就用買來的麥克雞塊做了雞肉糖葫蘆與培根糖葫蘆等，更引發網友留言「點菜」，像是牛肉糖葫蘆、洋芋片糖葫蘆、辣椒糖葫蘆等，讓這股熱潮仍在持續風行。