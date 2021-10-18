萬聖節即將來臨，有民眾搭上日本動漫「進擊的巨人」熱潮，在台南新營自家透天厝進行佈置，可見巨人爬上3樓屋頂，遠遠望去相當壯觀，吸引許多民眾前來朝聖，在地人也將照片PO上臉書，引發瘋傳，許多網友大讚有創意，但也有許多民眾嚇壞了。

透天頂樓上矗立著巨人充氣公仔，讓經過的民眾嚇壞了。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社二館）

有網友日前在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，一棟位在台南新營新南路的4層透天民宅，頂樓露台上矗立一名筋肉外顯，渾身通紅的巨人充氣公仔，原來是日本知名動漫「進擊的巨人」的角色，而民宅的家門前、陽台也裝飾著南瓜、骷髏頭等萬聖節的裝飾品，非常吸睛。

而另一張照片則是晚上拍攝的視角，可見屋主由下往上打上一盞燈，從地面仰望巨人站在夜空中，畫面較白天多了怵目驚心的感覺，讓原PO直呼，「除了讚嘆以外不知道該說什麼。」

貼文一出引起網友討論，「果然很有萬聖節的氣氛，超嚇人」、「超厲害的，每年都有不一樣的佈置，真的很用心」、「剛去朝聖完了，強呀！」、「那一天，人類終於回想起了⋯」、「太恐怖了吧」。

但昨日下午巨人傳出被消滅的消息，有網友在臉書「我是新營人」貼出照片，可見巨人遭大風吹落洩氣剩皮囊，掛在一旁電線上，隨後被屋主收進屋內。