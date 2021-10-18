雲林縣政府配合中央五倍券發放，推出「2021－2022遊雲林三大好」活動，只要持雲林縣境內消費500元以上的發票，即可至雲林縣各戶政事務所兌領10％現金回饋，18日兌領首日，吸引民眾先領為快，兌領處大排長龍，現金回饋總額度為2500萬元，要領要快。

「2021－2022遊雲林三大好」活動自今年10月8日起至明年4月30日止，「三大好」為第1好憑發票領10％現金回饋、第2好抽特斯拉百萬名車、第3好發票捐弱勢做公益，18日起開放現金回饋兌領，雲林縣長張麗善前往斗南戶政事務所了解兌領情形，見現場爆人潮，直說「還是現金回饋最受歡迎」。

雲林縣五倍券消費10％現金回饋開跑，雲林縣長張麗善（左二）協助民眾兌領。（張朝欣攝）

張麗善表示，雲林縣政府為挺在地產業、提升消費意願，配合振興5倍券舉辦此次活動，民眾只要在營業登記或稅籍登記於雲林縣的商店，或擁有評鑑標章的觀光工廠、經縣政府認定的休閒農場消費，累計滿500元以上便可享第1好，憑發票到各戶政事務所領取10％現金回饋。

張麗善進一步說明，縣政府去年6月即針對振興3倍券，規畫安心旅遊17條經典遊程，祭出「遊雲林抽汽車送農場」活動，吸引眾多遊客來雲林踏訪，結果締造200億觀光消費產值、全年衝出1019萬觀光人次。今年配合振興5倍券推出「2021－2022遊雲林三大好」活動，希望再次創造佳績。

來自外縣市的民眾認為，直接回饋現金最實在，可以拿去再買需要的東西，加上有機會抽到特斯拉百萬名車，還可用發票做公益，可說是「一魚三吃」，非常有吸引力，所以特地來雲林消費。

雲林在地民眾拿著兌領的500元現金說，回饋現金10％等於打9折，最近用五倍券買了一些家電，一大早就拿著發票來兌領處換現金，感受生活中的小確幸。