近期內閣改組風聲不斷，除了今年初農委會主委陳吉仲將在年後陞任行政院副院長一職外，屏東縣長潘孟安接任農委會主委的風聲不曾間斷，據傳上周末行政院長蘇貞昌拜訪陳吉仲屏東萬丹的老家，外傳與陳「高陞」有關，陳吉仲今日表示，只是蘇院長南下行程剛好經過，否認與人事異動有關。

去年8月總統蔡英文宣布美國萊豬進口以來，農委會主委陳吉仲屢次站在浪頭上護主，但也因為香蕉價格崩盤、鳳梨產銷失衡，以及中央畜產會在台灣豬標章一事上搞得業界大亂，各界要求下台的聲浪不曾停歇，外傳陳於今年春節後陞任行政院副院長，看似獎勵式的高陞但不握有實權，實則明陞暗調，但已遭蘇揆否認。

至於屏東縣長潘孟安要接任農委會主委的風聲去年已多次傳出，雖然潘已多次否認，最近一次是今年9月4日蘇貞昌到屏東的東海豐農業循環園區視察台糖養豬場改建時，對陳吉仲一句「以後要換他(潘)做了！」讓潘孟安的未來去向增添更多想像空間，也讓潘孟安當下尷尬不已。

上周末蘇貞昌拜訪陳吉仲萬丹老家，外傳特地拜訪是和陳吉仲「高陞」有關，陳吉仲表示，那只是蘇院長南下行程剛好經過，因為蘇院長的媽媽蘇江清蓮以前在萬丹鄉的社皮小學服務，純粹只是拜訪自己的父母，與人事異動無關。