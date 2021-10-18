近幾個月大陸政府開始出現監管動作，像是加強監控線上教育產業、規範電玩許可等措施，引發國際投資者疑慮，政府政策核心目標為穩定成長、預防風險、公平公正，在不斷變動的監管環境中，應借助熟知當地市場的專業團隊，透過瞭解政府政策方向，尋找潛藏的投資機會。

瀚亞投資表示，8月開始加強監管線上教育產業，其他可能受到政府點名監管的行業也開始緊張，投資者間瀰漫憂慮氣氛，甚至在重新評估對大陸投資的風險溢價後，開始拋售陸股。一直以來，掌握大陸的總體政策週期，都是投資陸股的關鍵所在，政府歷年來提出的新政策，也不斷對A股市場產生重大影響。

根據過往經驗，大陸政府傾向鼓勵新興產業積極發展，並在產業發展穩定、風險開始增加時，逐步收緊規範、實施監管。如21世紀初銀行業因為受惠於間接融資、國家融資保證及利差吸引，銀行股表現卓越。然而隨著實施利率正常化、調升資本額要求、更加重視資產品質，銀行業的利潤即遭到擠壓，連帶拖累了銀行股表現。

瀚亞投資指出，雖然大陸政府對線上教育產業的全新監管規範，比預期中的更加嚴厲，但該政策方向其實是在意料之中。過去數年政府積極促進教育平等，針對私立學校訂定多項限制，也因此針對線上教育產業的監管並非空穴來風。面對不斷變動的監管環境，投資者需要比起以往更加重視投資經驗、瞭解當地市場以及積極管理，才能在眾多智庫及大陸觀察者發布的混亂消息中，明辨真理，做出正確的投資決策。

即使負面監管氣氛籠罩，進一步分析大陸市場仍然具備投資吸力的產業機會。瀚亞投資強調，大陸都市化趨勢中，選擇投資物業管理及預加工組件公司，而非房地產發展商，儘管監管規範影響製藥公司和醫療保健設備生產商，但醫學美容服務業仍具有投資機會。

隨大陸的經濟成長模式在過去多年不斷升級，新興產業如商業及專業服務業、保險業、軟體服務業、獨立發電業及可再生能源生產商等等新型態產業，表現卓越。事實上，境外投資者持有的A股股票中，產業主要分布於消費、醫療保健、科技及先進製造業。這些公司得益於穩定的獲利成長和市場重新估價，股價自2016年以來已經上漲219％，遠遠領先A股中其他產業。

儘管近期投資者有意識的迴避在香港及美國上市的大陸股票，但觀察A股市場資金仍持續穩健流入。今年上半年流向A股的資金已達330億美元，超過2020年整年度的310億美元，加上A股目前僅有4.5％境外持股量，可見A股中長期具有表現優異的潛力，有利布局A股基金參與成長行情。