台股再添一檔千金股！AES-KY（6781）挾其第三季亮麗營收成績單，伴隨鴻海科技日炒熱電動車話題，成功闖關千元，今（18）日股價觸及1075元歷史新天價，電池模組股王拉抬類股本益比，母公司新普（6121）破底翻，今日飆近半根漲停。

隨著AES-KY站上千元大關，以總經理宋維哲名下登記持股4284張計算，持股市值飆漲至45億元，身家不凡。

電池類股泰半為中低價位股，僅新普、AES-KY穩定維持在三位數以上，無論是獲利及股價均屬第一領先群，AES-KY今年才掛牌，業績、籌碼均優，股價一路竄升，今年上半年已經賺進16元，以9月營收、第三季營收同步創下歷史新高來看，預期AES-KY前三季獲利樂觀。

AES-KY目前有九成營收比重集中在二輪電動車，今日鴻海自製的純電動車MODEL C及MODEL E號稱電池續航力上看750公里，售價在百萬以內，拉抬電池類股無限想像空間，激勵AES-KY順利闖關千元。

類股龍頭拉抬本益比，電池模組股后新普破破底危機暫除，今日股價勁揚近5％，電池股王、股后成台股焦點。